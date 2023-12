NBA, Cade Cunningham: “Pistons allo stesso livello delle squadre contro cui giochiamo”

All’intervallo della sfida tra Pistons e Celtics, al Garden di Boston, il punteggio è di quelli sorprendenti. Nel più classico dei testacoda, la squadra ospite conduce 66-47. Ciò che succede nel secondo tempo lo ha sintetizzato bene Kyle Kuzma, postando su X uno screen dello score parziale, con una didascalia che spiega la reazione dei biancoverdi: “A questo punto è una cosa tipo ‘Non essere quella squadra”. Aggiungiamo noi, non essere la squadra che perde contro una franchigia in serie negativa aperta da 27 partite.

At this point its like “dont be that team” 🤣 https://t.co/qmWMgPt9Jz

— kuz (@kylekuzma) December 29, 2023