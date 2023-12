I 10 giocatori NBA più social del 2023

Considerato il peso sempre crescente delle piattaforme social nelle dinamiche mediatiche, narrative e di coinvolgimento dei fan per la NBA, vedere quali siano stati i giocatori in grado di generare più interazioni nel corso dell’anno che volge al termine è tutt’altro che secondario. Ciascuno dei giocatori in classifica ha avuto un proprio momento di gloria nel 2023. Scorriamo assieme, a ritroso dalla 10 alla 1, la top 10 social 2023 stilata dalla NBA.

10. Jamal Murray (456 milioni di visualizzazioni)

La campagna Playoff ha dimostrato tutto il suo valore, al meglio della condizione. Il tandem con Jokic ha regalato a Denver il primo titolo NBA. Resta da aggiungere alla collezione solo la nomination all’All-Star Game, ma i tempi sono ormai maturi.

Denver Nuggets this season with Jamal Murray: 15-4 Record

57.0% eFG

40.0% 3P%

+12.62 Net Rating Without Jamal: 8-6 Record

55.2% eFG

37.1% 3P%

+1.1 Net Rating The Blue Arrow deserves to be a 1st time All-Star no doubt.#NBAAllStar #MileHighBasketball pic.twitter.com/WBtgyrymki — SportShorts (@den_shorts) December 29, 2023

9. Giannis Antetokounmpo (592 milioni di visualizzazioni)

Il discorso dopo la cocente eliminazione Playoff dei Bucks – costata la panchina a Mike Budenholzer – dimostra lo spessore del giocatore con un vissuto che va ben oltre il parquet. Anche in campo, ad ogni modo, non passa inosservato.

“There’s no failure in sports. There’s good days, bad days, some days you are able to be successful, some days you are not, some days it is your turn, some days it’s not. That’s what sports is about. You don’t always win.” Giannis comments on “failure” pic.twitter.com/QxqkuSMP7b — NBA (@NBA) April 27, 2023

8. Jimmy Butler (634 milioni di visualizzazioni)

Ha trascinato Miami dall’ottavo posto nel tabellone dell’Est – via Play-in – fino all’atto conclusivo della stagione. Anche nel 2024, gli Heat saranno della partita. Riusciranno a tornare alle Finals per la terza volta in cinque anni? In caso, siamo curiosi di sapere quale look sfoggerà al Media Day d’autunno.

7. Kevin Durant (648 milioni di visualizzazioni)

Entrato nella Top 10 dei migliori marcatori NBA All-Time, KD ha movimentato il mercato NBA come pochi altri nomi nella storia recente NBA. Trade Deadline o Free Agency che sia, esiste un momento più social di questo?

6. Jayson Tatum (763 milioni di visualizzazioni)

51 punti in Gara 7 contro Philadelphia, ritoccando un record stabilito poco prima da Steph Curry. Più in generale un giocatore dalle cui vene sgorga tutto il Celtic Pride. Bleed Green.