Mavs, Natale NBA record per il rookie Derek Lively II; Doncic: “Non me l’aspettavo”

Prendersi uno spazio in copertina a Natale, nella serata in cui Luka Doncic segna 50 punti e raggiunge quota 10.000 punti NBA in carriera, non è da tutti. Derek Lively II, rookie di casa Mavericks, ci è riuscito a suo modo.

Lively ha stabilito un nuovo record di punti (20) e rimbalzi (10) per una matricola di Dallas in occasione del Christmas Day NBA.

Dereck Lively II tonight 20 PTS

10 REB

3 OREB

8/9 FG

+ 18 (team high) — Most PTS & REB by a Mavs rookie in Christmas Day history. pic.twitter.com/nnvMyPnv8n — MavsMuse (@MavsMuse) December 26, 2023

Stabilmente nella top 10 della nostra Rookie Ladder, l’ex Duke Blue Devils ha raccolto consensi anche al termine della gara. In conferenza stampa proprio Doncic ne ha sottolineato la maturità:

“Non mi aspettavo quest’impatto da lui. Sta giocando come un veterano con 10 anni di NBA alle spalle. Sono davvero orgoglioso, è un ragazzo che lavora sul suo gioco e mi ascolta, un grande innesto.”



