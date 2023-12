NBA, Ettore Messina candidato per un posto nella Hall of Fame 2024

Il percorso per entrare nella Hall of Fame 2024 è lungo e complicato, ma ad oggi possiamo affermare che sarà della ‘competizione’ anche il nostro Ettore Messina. Nella notte, infatti, l’ente ha rilasciato quelli che sono i nomi selezionabili e che si giocheranno l’accesso nell’olimpo dei più grandi di sempre di questo sport. Il prossimo 16 febbraio verranno svelati i nomi dei finalisti, quindi il prossimo 6 aprile verrà resa nota ufficialmente quella che sarà la classe Hall of Fame 2024 che verrà introdotta il 16 agosto nella consueta cornice di Springfield.

Tra i tanti personaggi internazionali che parteciperanno a questa prestigiosa selezione, oltre al nostro Messina, troviamo anche David Blatt, Jorge Garbajosa e Juan Carlos Navarro. Quindi, ecco Vince Carter, l’intero “Redeem Team” che ha vinto le Olimpiadi di Pechino nel 2008, Seimone Augustus, Bill Laimbeer, Rick Barnes, Mike Fratello e Penny Taylor. Occhio anche a Chauncey Billups, Shawn Marion e l’arbitro Joey Crawford.

