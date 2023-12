NBA, LeBron James sui Lakers dopo la sconfitta con Boston: “Non siamo al livello dei migliori”

La vittoria di sabato scorso contro i Thunder è stata una reazione necessaria da parte dei Lakers per fermare l’emorragia. Ma i californiani non sono riusciti a confermarsi contro Boston, nel giorno del Natale NBA, perdendo in maniera quasi netta. Los Angeles ha subìto immediatamente un parziale nel primo quarto, andando sotto di dodici lunghezze, prima del rientro verso fine primo tempo e la nuova imbarcata nel secondo parziale.

Una prova di forza, quella della compagine di coach Mazzulla, che sembra rendere evidente le differenze tra gli stessi Celtics ed i Los Angeles Lakers. Questo il commento post-partita da parte di coach Ham a riguardo:

“Eravamo un po’ senza energie oggi, considerando le ultime trasferte e il periodo intenso di Natale. Oggi ci è voluto tempo per entrare in partita. Abbiamo anche fatto dei buoni tiri nella prima parte di gara, ma abbiamo perso qualche pallone di troppo. La differenza tra noi e loro? Boston ha realizzato i tiri più importanti.”

Poi, coach Ham ha parlato delle differenze tra i rispettivi starting five:

“I loro cinque titoli sono rimasti integri fisicamente dall’inizio della stagione. Noi, invece, stiamo cercando di averli tutti in condizione. Alcuni giocatori sono dominanti in attacco, altri in difesa e noi cerchiamo l’equilibrio. Gli infortuni hanno compromesso la nostra coesione.”

I campioni NBA 2020 hanno giocato quasi il 40% della stagione regolare. Che bilancio possiamo trarre dalla loro stagione attuale? Questa la risposta di Ham:

“Non sono sconvolto. È una stagione NBA. Ci sono alti e bassi. Ci sono squadre unite che lavorano bene e altre che faticano, soprattutto quando ci avviciniamo al secondo o ultimo terzo di una stagione di 82 partite. La cosa più importante è vedere dove possiamo migliorare, giorno dopo giorno, per diventare non solo più forti ma anche più costanti, notte dopo notte.”

Di poche parole, invece, LeBron James il quale si è limitato a constatare che i Lakers non sono ancora al livello delle contender:

“Al momento non siamo a posto fisicamente (con qualche infortunato di troppo). Non siamo dove vorremmo essere per provare a lottare con le migliori squadre.”

