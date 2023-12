NBA, Lakers: Gabe Vincent si opera in artroscopia al ginocchio sinistro

Il Natale in casa Los Angeles Lakers non porta buone nuove sul fronte infortuni. Gabe Vincent ha optato per l’intervento in artroscopia al ginocchio sinistro, operazione che verrà effettuata con ogni probabilità nella giornata di martedì 26 dicembre. I tempi di recupero, fa sapere Shams Charania di The Athletic, sono stimati tra le sei e le otto settimane. Rientrato contro Chicago, Vincent ha disputato fin qui appena cinque partite nella stagione NBA 2023-2024. Il gonfiore al ginocchio persiste nonostante la precedente riabilitazione, rendendo necessaria la scelta di un nuovo stop.

