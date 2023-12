Ben Simmons non fa programmi per il rientro NBA con i Nets

Continuano i problemi alla schiena per Ben Simmons. Il conto delle partite consecutive saltate dal lungo australiano dei Brooklyn Nets è arrivato a quota 21, esattamente un quarto di stagione regolare. Prima della recente sfida contro i Nuggets campioni in carica le dichiarazioni di Simmons hanno lasciato intendere che il calvario potrebbe essere ancora lungo. Ecco le parole riportate da Tim Bontemps di ESPN.

“È forse uno dei momenti più frustranti della mia carriera, perché voglio dare il mio contribuito alle vittorie di squadra e competere. Questo è uno degli aspetti che in fin dei conti fanno parte dello sport, gli infortuni capitano, sfortunatamente. […] Lavoro quotidianamente ma non ho aspettative [sul rientro]. Ho imparato a non insistere su una data specifica. […] La riabilitazione non è mai divertente, ma sono davvero concentrato su questo.”