NBA, 34 punti e game winner per Ja Morant al ritorno

Buona la prima per Ja Morant. La stella dei Grizzlies ha fatto il suo esordio stagionale stanotte, nella sfida contro i Pelicans, ed è già tornato decisivo. Ha finito la partita contro NOLA con 34 punti, sei rimbalzi, otto assist e due rubate, e ha realizzato il buzzer beater per la vittoria. Un successo inaspettato per come si era messa la sfida, con i Pelicans che avevano toccato il +24 nel secondo quarto. In quel momento è salito in cattedra Morant, che dopo 25 partite di sospensione è tornato in grande stile.

Negli ultimi sette minuti, con i Grizzlies sotto di sette lunghezze, Morant ha segnato 14 punti. Gli ultimi sei punti di Memphis, decisivi per portare a casa la vittoria, sono tutti i suoi. A fine partita il protagonista di serata ha raccontato:

“Ovviamente ho sempre continuato a lavorare duro, ma non è come giocare al livello NBA. E’ come continuare a usare l’inalatore per avere più ossigeno in corpo e riuscire a dare tutto in campo. Quando sono tornato in campo negli ultimi otto minuti, mi avevano detto: ‘Tu non scendi più in campo’. Ma mi sono concentrato e ho dato tutto quello che avevo. E’ un po’ il riassunto della mia vita: andare avanti nonostante tutto”

Il ritorno di Morant ha significato anche più spazio per i suoi compagni. Jaren Jackson ha chiuso con 24 punti e sei rimbalzi, mentre Desmond Bane ha segnato 21 punti e servito quattro assist. Proprio Bane a fine partita ha commentato il rientro in campo del numero 12 di Memphis:

“E’ stato diverso scendere in campo oggi, con il ritorno del nostro leader. E’ preziosissimo per noi in campo, certamente, e lo spirito e l’energia con cui gioca sono contagiosi. Non sono affatto sorpreso. L’ho visto fare un sacco di cose impensabili, non dirò che mi aspettavo qualcosa del genere, ma sapevo che sarebbe stato se stesso”

