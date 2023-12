Aperte le votazioni dei tifosi per l’NBA All-Star Game

Sono aperte le votazioni dei tifosi per scegliere i quintetti titolari che si affronteranno al prossimo All-Star Game. Come per le scorse edizioni, anche quest’anno gli appassionati potranno scegliere dieci giocatori – cinque per ogni Conference – per la partita delle stelle, che si giocherà a Indianapolis. Le piattaforme per votare sono le stesse degli scorsi anni: l’app NBA per Android e iOS e il sito ufficiale della NBA, al link che potete cliccare qui.

La finestra per votare sarà aperta fino al 20 gennaio, e in questo mese i fan con l’NBA ID potranno esprimere un voto ogni giorno. Il voto comprende cinque giocatori per Conference, di cui due in backcourt (guardie) e tre in frontcourt (ali e lunghi). In alcuni giorni il voto dei tifosi varrà triplo: a Natale, il Primo dell’anno e poi per quattro altri giorni a gennaio.

Le scelte dei tifosi sono fondamentali per scegliere i titolari dell’All-Star Game. Infatti il voto dei fan sulle piattaforme ufficiali pesa al 50%. I voti dei giocatori e dei media conteranno invece per il 25% a testa. Una volta chiuse le votazioni, i titolari saranno rivelati il 25 gennaio con una trasmissione sul network TNT. TNT annuncerà anche le riserve, scelte dagli head coach NBA.

