NBA, Damian Lillard segna 40 punti ed entra nel club dei 20K

Damian Lillard si ricorderà a lungo questa serata. Nella sfida in casa contro San Antonio, vinta per 132-119, ha segnato un season high di 40 punti ed è entrato nel ristretto gruppo di giocatori NBA con 20000 punti segnati. Lillard è arrivato a quota 20034, diventando il 51esimo giocatore della storia NBA – e l’ottavo tra quelli in attività – a superare i 20000. Gli altri giocatori in attività ad aver superato questo traguardo sono LeBron James, Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook, Stephen Curry, DeMar DeRozan e Chris Paul. A fine partita Dame ha commentato:

“Non voglio minimizzare, so che è qualcosa di molto importante. E’ un grande traguardo, ed è un club ristretto in cui sono entrato. Penso a cosa mi ha portato fino a qui. Tutto quello che ho fatto in high school, al college, e ai dubbi che ho avuto durante la mia carriera, prima di arrivare in NBA. Cosa non sarei dovuto diventare, quali traguardi non avrei dovuto raggiungere, e come la mia mentalità mi ha permesso di superare queste cose. Qualche volta non riesci veramente a vedere la luce alla fine del tunnel. Devi solo avere fede in te stesso”