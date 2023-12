Draymond Green sospeso: la tempistica NBA non è più così “indefinita”

Prime indiscrezioni di dettaglio sulla sospensione che coinvolge Draymond Green. Il periodo di stop, che inizialmente sembrava non avere un orizzonte definito, comincia a delinearsi, Shams Charania di The Athletic precisa che la sospensione dovrebbe protrarsi almeno per le prossime tre settimane.

Un eventuale ammorbidimento della sanzione disciplinare, accompagnato al dovuto percorso di “riabilitazione” in senso lato, stonerebbe a dir il vero con le dichiarazioni piuttosto pungenti giunte da più parti in seno alla lega, Warriors compresi. L’assenza di Draymond Green pesa sulla classifica di Golden State, che deve aggrapparsi agli Splash Brothers Curry e Thompson.

