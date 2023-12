Mac McLung potrà difendere il titolo allo Slam Dunk Contest NBA All-Star Game

Mac McLung ha ricevuto invito formale per partecipare allo Slam Dunk Contest NBA in occasione dell’All-Star Saturday alla Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis il prossimo febbraio. Fresco del riconoscimento di Player of The Month della G League agli Osecola Magic, Mac Lung potrà difendere eventualmente il titolo conquistato a Salt Lake City lo scorso anno. L’ultimo giocatore in grado di ripetersi per due anni consecutivi al vertice della Gara delle Schiacciate NBA è stato Zach LaVine (2015 e 2016).

