NBA, Coach Kerr commenta la sospensione di Green: “Dobbiamo aiutarlo”

Gli Warriors sono impegnati ad aiutare Draymond Green in tutti i modi per permettergli di tornare in campo. L’ala grande dei Dubs è stata sospesa a tempo indeterminato dopo aver rifilato un pugno a Nurkic. Una scelta forte della NBA, che non poteva tollerare altri comportamenti sopra le righe come quelli successi nell’ultimo anno e mezzo. Steve Kerr, head coach degli Warriors da ormai nove stagioni, ha appoggiato la scelta dell’NBA e stanotte, prima della sfida con i Clippers, ha detto di voler stare accanto al suo giocatore:

“Bisogna aiutare Draymond. E’ un’opportunità per Draymond di allontanarsi dal campo e fare un cambiamento. Non è una cosa facile da fare, non è una situazione in cui dici: Ok, ho 5 partite di sospensione e poi posso tornare in campo. La lega ha fatto quella scelta, la decisione non è stata scegliere un numero di partite di sospensione, ma aiutare Draymond”

La scelta di non dare un numero preciso di partite di sospensione è stata ben precisa da parte della NBA. La lega vuole invitare Green a riflettere sui suoi comportamenti recenti, decisamente sopra le righe e non accettabili, E questa riflessione ha bisogno di tempo e di impegno da parte del giocatore, che ora deve pensare a lavorare su se stesso. Kerr ha continuato dicendo:

“Questo non riguarda un singolo episodio successo in campo. Riguarda la sua vita. Riguarda qualcuno in cui io credo, che conosco da decenni e di cui amo la lealtà. L’uomo che ha cercato di soffocare Rudy [Gobert], che ha dato un pugno a Jusuf e a Jordan [Poole], quello è l’uomo che deve cambiare. Questo cambiamento può avvenire con l’aiuto di persone esperte nel campo. Il mio ruolo è di supportare Draymond nel modo migliore che posso. Vogliamo dargli lo spazio, il tempo e l’aiuto di cui ha bisogno per fare un cambiamento significativo. Non siamo qualificati per offrirgli alcune delle cose di cui ha bisogno. Ora la squadra ha bisogno di spazio. Draymond ha bisogno di spazio. Draymond farà quello che ritiene giusto e poi andrà avanti”

