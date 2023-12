NBA, inizia la trade season: gli 81 giocatori scambiabili

Il 15 dicembre è una giornata importante per la NBA. Da oggi, infatti, 81 giocatori, free agents che hanno firmato un contratto nella scorsa offseason, potranno essere scambiati. Inizia ufficialmente il periodo della stagione in cui i front office si possono muovere per rafforzare la squadra o, al contrario, vendere a caro prezzo i giocatori più ambiti. Una sessione di mercato che durerà fino alla deadline di febbraio. Nonostante alcuni giocatori non possono essere scambiati a causa di clausole contrattuali, le squadre possono da oggi spostare gran parte degli atleti a roster.

Per quanto riguarda le trade, quest’anno le squadre dovranno seguire i regolamenti del nuovo CBA, il contratto collettivo stipulato tra la NBA e il sindacato dei giocatori (la NBPA). Il nuovo CBA ha dato alle squadre che si trovano sotto la luxury tax maggiore flessibilità e libertà per acquistare giocatori in uno scambio. Al contrario, con il nuovo CBA le squadre con il salary cap più ingolfato hanno visto diminuire la trade exception dal 125% al 110%, dando minore flessibilità negli scambi.

Sono 81 i giocatori che da oggi possono essere scambiati (con evidenziati i nomi più interessanti):

Atlanta Hawks: Wesley Matthews

Boston Celtics: Oshae Brissett, Dalano Banton, Svi Mykhailiuk

Brooklyn Nets: Lonnie Walker IV, Dennis Smith Jr., Trendon Watford

Charlotte Hornets: Frank Ntilikina

Chicago Bulls: Jevon Carter, Torrey Craig, Terry Taylor

Cleveland Cavaliers: Caris LeVert, Georges Niang, Ty Jerome, Tristan Thompson, Max Strus

Dallas Mavericks: Kyrie Irving , Seth Curry, Derrick Jones Jr., Dwight Powell, Dante Exum, Grant Williams

, Seth Curry, Derrick Jones Jr., Dwight Powell, Dante Exum, Grant Williams Denver Nuggets: Reggie Jackson, Justin Holiday, DeAndre Jordan

Golden State Warriors: Dario Saric, Cory Joseph, Draymond Green

Houston Rockets: Jeff Green, Jock Landale, Aaron Holiday, Fred VanVleet , Dillon Brooks

, Indiana Pacers: Bruce Brown

Los Angeles Clippers: Mason Plumlee, Russell Westbrook

Los Angeles Lakers: Gabe Vincent, Taurean Prince, Christian Wood, Jaxson Hayes, Cam Reddish, D’Angelo Russell

Memphis Grizzlies: Derrick Rose

Miami Heat: Kevin Love, Josh Richardson, Thomas Bryant, Orlando Robinson

Milwaukee Bucks: Malik Beasley, Jae Crowder, Robin Lopez, Thanasis Antetokounmpo, AJ Green, Khris Middleton

Minnesota Timberwolves: Shake Milton, Nickeil Alexander-Walker, Troy Brown Jr.

New Orleans Pelicans: EJ Liddell, Cody Zeller

New York Knicks: Donte DiVincenzo, Ryan Arcidiacono

Orlando Magic: Joe Ingles

Philadelphia 76ers: Mo Bamba, Patrick Beverley

Phoenix Suns: Eric Gordon, Josh Okogie, Damion Lee, Keita Bates-Diop, Drew Eubanks, Yuta Watanabe, Bol Bol, Chimezie Metu

Portland Trail Blazers: Moses Brown

Sacramento Kings: JaVale McGee, Alex Len, Julian Champagnie, Sandro Mamukelashvili

Toronto Raptors: Jalen McDaniels, Garrett Temple, Dennis Schroder

Utah Jazz: Omer Yurtseven

Leggi anche:

NBA, Coach Kerr commenta la sospensione di Green: “Dobbiamo aiutarlo”

Mercato NBA, Taj Gibson torna ai New York Knicks

NBA, arriva la stangata per Draymond Green: sospeso a tempo indeterminato dalla lega