Mercato NBA, Daryl Morey rinnova con i Sixers fino al 2027-2028

Daryl Morey è da anni uno dei dirigenti chiacchierati del panorama NBA. Controversie e difficoltà di relazione con alcuni giocatori – vedi il caso Harden – non ne minano il percorso dirigenziale. Attualmente President of Basketball Operations dei Philadelphia 76ers, Morey resterà in carica fino alla stagione 2027-2028.

Come ricorda il comunicato ufficiale diffuso dai Sixers, da quando Morey è al timone, Philadelphia ha vinto il 65% delle gare disputate, oltre ad essere l’unica squadra della Eastern Conference NBA ad aver staccato il pass Playoff in ognuna di queste stagioni.

Un passaggio delle dichiarazioni di dell’Executive:

“Il nostro impegno comune è quello di portare un titolo a Philadelphia. Non immagino un altro posto al di fuori di questo dove proseguire il mio percorso.”



