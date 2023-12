Mercato NBA, Taj Gibson torna ai New York Knicks

A più di otto mesi dall’ultima partita giocata, Taj Gibson ha firmato un contratto per ritornare in NBA con i New York Knicks. Gibson, free agent fino a questo momento, ha firmato un contratto fino a fine stagione con la squadra di New York. Lo ha annunciato il suo agente Mark Bartelstein di Priority Sports a ESPN. Secondo quanto riportato da Adrien Wojnarowski, senior NBA insider per ESPN, il contratto dovrebbe essere garantito fino a fine stagione, anche se inizialmente sembrava essere non garantito.

ESPN story on Taj Gibson and Knicks coach Tom Thibodeau reuniting again https://t.co/UYRUeNBMz5 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 13, 2023

Per liberare un posto a roster, i Knicks avevano tagliato la guardia Dylan Windler, che in questa stagione è sceso in campo per soli 7 minuti segnando una tripla.

La scelta di riportare Taj Gibson a New York è direttamente legata al recente infortunio di Mitchell Robinson. Il centro dei Knicks, tra i migliori rimbalzisti della lega e ottimo difensore, si è operato alla caviglia sinistra e dovrà rimanere lontano dal campo per almeno due mesi. Un’assenza lunghissima e molto pesante per i Knicks, che hanno perso il centro titolare e uno dei giocatori più importanti. Robinson non segna molti punti ma dà un apporto unico in campo. A roster sono rimasti due centri: Jericho Sims e Isaiah Hartenstein, e la dirigenza ha voluto aggiungere nel ruolo un giocatore più esperto.

La richiesta di Gibson è partita probabilmente da coach Tom Thibodeau, con cui il centro si riunisce per la quarta volta in carriera. Thibs ha già allenato Gibson nelle sue esperienze a Chicago, Minnesota e New York, dove Taj ha giocato fino al 2022. Il legame tra i due è sicuramente forte, e nonostante l’età che avanza (compirà 39 anni nel prossimo giugno), Gibson può portare esperienza nello spogliatoio e presenza in campo con un minutaggio ristretto.

