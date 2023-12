NBA Cup, la tripla doppia di Haliburton elimina i Celtics e porta i Pacers a Las Vegas

Gli Indiana Pacers vincono la quinta partita su cinque giocate nel nuovo In-Season Tournament e staccano il pass per le Final Four di Las Vegas. La vittima di serata sono i Boston Celtics che cadono al Gainbridge FieldHouse di Indianapolis sotto i colpi di un Tyrese Haliburton in formato MVP. Il numero 0 segna 26 punti, raccoglie 10 rimbalzi e serve 13 assist ai compagni, registrando la prima tripla doppia della sua giovane carriera e guidando la “vendetta” dei Pacers sui Celtics che nella prima sfida stagionale tra le due avevano vinto con 51 punti di scarto. Haliburton a fine partita ha commentato la vittoria dei suoi, parlando proprio della sconfitta per 155-104 subita a inizio novembre per mano di Boston:

“Significa moltissimo per me rappresentare lo stato dell’Indiana e questa franchigia. Non so nemmeno se si trattasse tanto della posta in palio, quanto di quello che ci hanno fatto l’ultima volta. Penso che perdere con 51 punti di scarto ci abbia lasciati con l’amaro in bocca”.

L’ex Kings continua:

“È stata sicuramente la partita più importante della mia carriera. C’era un’atmosfera incredibile. Siamo un gruppo giovane ma vogliamo vincere. Non vogliamo competere e basta”.

Oltre ad Haliburton i Pacers mandano in doppia cifra tutto il quintetto titolare in cui spiccano i 21 punti di Buddy Hield con 4/6 dalla lunga distanza, la doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi di Myles Turner e i 13, con 8 rimbalzi e 3 rubate di Bruce Brown.

I Boston Celtics, privi di Kristaps Porzingis per un infortunio al polpaccio sinistro, tirano con un pessimo 29.3% da dietro l’arco dei tre punti (12/41) ed escono dall’In-Season Tournament nonostante l’ottima prestazione del duo Tatum-Brown. I due segnano rispettivamente 32 (con 12 rimbalzi e 6 assist) e 30 punti ma non riescono ad evitare la sconfitta.



