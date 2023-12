NBA In-Season Tournament, Kristaps Porzingis non giocherà i quarti di finale

Dopo una nottata senza partite, questa sera iniziano i quarti di finale del torneo NBA, con gli Indiana Pacers che ospiteranno i Boston Celtics (ore 1:30) ed i Pelicans in visita ai Sacramento Kings (ore 4:00). Le due squadre vincenti staccheranno il pass per partecipare alle Final Four di Las Vegas. Nel frattempo, ci sono brutte notizie per i Boston Celtics con l’assenza di Kristaps Porzingis, infortunatosi al polpaccio contro Orlando, più di una settimana fa. Sarà una assenza clamorosamente importante per Joe Mazzulla visto che il lettone si era ambientato molto bene tra le fila dei Celtics, viaggiando con 19 punti di media e tirando con il 54% dal campo.

