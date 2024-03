Risultati NBA, Toronto a picco con Golden State. Scottie Barnes out per infortunio

Doppio KO in una sera per i Toronto Raptors. Non solo la sconfitta casalinga 105-120 contro i Golden State Warriors, ma anche il grave infortunio a Scottie Barnes. Anche per lui, nella stessa notte di Russell Westbrook, una frattura al terzo metacarpo della mano sinistra. La stella della franchigia canadese sarà costretto a rimanere ai box per un tempo per ora non definito: si attendono valutazioni riguardo a un possibile intervento chirurgico, che chiuderebbe anzitempo la stagione del giovanissimo All-Star.

Raptors say Scottie Barnes has sustained a fracture to the third metacarpal bone of his left hand and is out indefinitely.

L’incidente che ha portato alla frattura della mano di Scottie Barnes è avvenuto verso la fine del secondo quarto. Uno scontro sfortunato: Barnes è stato infatti colpito dal compagno di squadra Immanuel Quickley mentre tentava di difendere il ferro. Barnes si è subito tenuto vistosamente la mano gridando di dolore. È stato sostituito dalla partita per permettere ai medici di valutare la situazione, ma non è più rientrato chiudendo con 10 punti e 6 assist in 16 minuti di gioco.

Scottie Barnes is OUT for the remainder of Raptors-Warriors due to a left-hand injury.

Here's the play where Barnes sustained the injury:pic.twitter.com/1wwKpAhTmp

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 2, 2024