NBA, Nikola Jokic è il dominatore della stagione: primo nei punti, rimbalzi e assist totali

Non c’è altro dominatore della lega al di fuori di Nikola Jokic. Il serbo, infatti, nel momento in cui scriviamo è sostanzialmente il giocatore con più punti, rimbalzi e assist registrati nell’attuale regular season NBA 2023-2024. Stiamo parlando del due volte MVP che rischia di non avere rivali, dovesse continuare così, nell’accaparrarsi il premio di miglior giocatore.

PUNTI TOTALI

1) NIKOLA JOKIC, DENVER NUGGETS | 579 PUNTI

2) GIANNIS ANTETOKOUNMPO, MILWAUKEE BUCKS | 569 PUNTI

RIMBALZI TOTALI

1) NIKOLA JOKIC, DENVER NUGGETS | 255 RIMBALZI

2) ANTHONY DAVIS, LOS ANGELES LAKERS | 249 RIMBALZI

ASSIST TOTALI

1) NIKOLA JOKIC, DENVER NUGGETS | 196 ASSIST

2) TRAE YOUNG, ATLANTA HAWKS | 192 ASSIST

Leggi Anche:

NBA In-Season Tournament, Kristaps Porzingis non giocherà i quarti di finale

Terrence Ross si ritira dalla NBA a 32 anni

NBA, notte dei record per Kevin Durant