NBA, Jason Kidd: “Kyrie Irving si è allenato correttamente oggi”

I Dallas Mavericks sono reduci dalla sconfitta per 126-120 contro gli Oklahoma City Thunder. Nonostante aver piazzato un parziale di 30-0 nel corso dell’ultimo quarto, i texani non sono riusciti a portare a casa la vittoria. Nemmeno la super prestazione di Luka Doncic, il quale ha realizzato una pazzesca tripla doppia da 36 punti, 18 assist e 15 rimbalzi è stata sufficiente per ribaltare il risultato.

Una delle cause principali della sconfitta texana è stata l’assenza di Kyrie Irving a causa di un infortunio al piede destro. Tuttavia, secondo quando riportato da coach Jason Kidd, il giocatore sarebbe tornato ad allenarsi in giornata con la squadra senza manifestare particolari problemi. Ecco quanto affermato:

“Oggi Kyrie si allenato con la squadra senza particolari problemi. Siamo fiduciosi per averlo a disposizione mercoledì contro i Jazz.”

Poter contare nuovamente sulle prestazioni del campione NBA 2016 sarebbe fondamentale per Dallas, che vanta un record di 11-8. Irving viaggia a medie di 23.6 punti per partita, tirando con percentuali del 45.5 dal campo e 37.1 dalla linea da tre punti. Tutto questo condito da 5.5 assist e 4.1 rimbalzi ad allacciata di scarpa. Inoltre, la coppia formata con Doncic è una delle più spettacolari dell’intera lega.

Non solo Irving, ma anche Tim Hardaway Jr. e Dante Exum sono tornati ad allenarsi in giornata. Staremo a vedere se torneranno in campo nella partita in programma mercoledì prossimo contro gli Utah Jazz.

