NBA Cup, i Pelicans sbancano Sacramento grazie ai 30 punti di Brandon Ingram

Nel secondo quarto di finale della notte i New Orleans Pelicans sbancano il Golden 1 Center di Sacramento e conquistano le semifinali dell’In-Season Tournament.

I Pelicans trovano in California una grande vittoria corale, mandando tutto il quintetto in doppia cifra, con Brandon Ingram che è il miglior marcatore dei suoi. L’ex Lakers segna 30 punti aggiungendo anche 8 rimbalzi e 6 assist e incassando i complimenti del suo head coach Willie Green:

“[Ingram] è stato incredibile. Si è caricato la squadra sulle spalle e ci ha guidati alla vittoria. Ha segnato un tiro dopo l’altro. Ogni volta che avevamo bisogno di un canestro, mettevamo la palla nelle sue mani. È un grandissimo giocatore”.

New Orleans trova anche le buonissime prestazioni di Herb Jones (23 punti), di Jonas Valanciunas (doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi) e di C.J. McCollum (17 con 7 assist). Serata tranquilla invece per Zion Williamson che segna solamente 10 punti con 5/8 al tiro ed aggiunge 6 rimbalzi e 6 assist.

Per i Sacramento Kings, che sono passati in svantaggio ad inizio secondo quarto e non sono più riusciti a recuperare, i migliori dal punto di vista realizzativo sono Domantas Sabonis (tripla doppia da 26 punti, 13 rimbalzi e 10 assist), Malik Monk (21 in uscita dalla panchina) e De’Aaron Fox. Quest’ultimo segna 30 punti con 10/25 al tiro e analizza la sconfitta dei suoi nei microfoni del post-partita:

“Dobbiamo essere in grado di rispondere meglio ai parziali. Una volta che hanno ottenuto il vantaggio, non siamo più riusciti a recuperarli”.

I Pelicans attendono quindi in semifinale la vincente della gara tra Los Angeles Lakers e Phoenix Suns, l’altro quarto di finale della Western Conference che si giocherà questa notte (ore 4:00) alla Crypto.com Arena di Los Angeles.



