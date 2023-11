NBA, i Magic non sanno più perdere: ottava vittoria consecutiva contro gli Wizards

Non si ferma più la corsa inarrestabile degli Orlando Magic che contro gli Washington Wizards vincono nettamente per 139-120 e inanellano l’ottava vittoria consecutiva che gli permette di consolidare il secondo posto della Eastern Conference alle spalle dei Boston Celtics. Dopo la sirena finale, il miglior marcatore dei Magic Franz Wagner con il season-high da 31 punti e 6 rimbalzi frutto di un quasi perfetto 11/14 al tiro, ha commentato il momento più che positivo della franchigia della Florida:

“Penso che sia davvero bello il modo in cui stiamo cercando di capire come vogliamo giocare, e questa partita è stata un grande esempio. Nel primo tempo eravamo in vantaggio di 10 lunghezze ma non stavamo giocando come volevamo ed è positivo che abbiamo questa consapevolezza. Non vogliamo trovarci così bene solo ora. Vogliamo farlo alla fine della stagione, ed è per questo che cercheremo di continuare a migliorare”.