NBA, notte dei record per Kevin Durant

Ci sono quelle serate, quelle partite, che poco importa se si perde. Siamo ancora nella prima metà della regular season, i Phoenix Suns non sono praticamente mai stati a organico completo – e forse un po’ di colpa ce l’ha quel forsennato e pokeristico all-in su giocatori di dubbia salute. Stanotte è arrivata l’ottava sconfitta della stagione, 119-111 contro i Denver Nuggets. Ma Kevin Durant si ricorderà questa partita per motivi diversi.

Non per i suoi 30 punti e 11 assist, che pure hanno contribuito a tenere sempre attaccati i Suns ai campioni in carica. Ma perché, a una manciata di secondi dalla fine del secondo quarto, un semplice layup gli ha permesso di entrare ufficialmente nella top-10 dei migliori marcatori della storia NBA.

KD to the rack and with this bucket Durant moves into 10th all-time in NBA scoring 👏

