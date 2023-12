Terrence Ross si ritira dalla NBA a 32 anni

L’annuncio del ritiro dalla NBA non è un momento come gli altri, ovviamente. Ogni giocatore affronta il prima, durante e dopo la decisione a suo modo, scegliendo di volta in volta la piattaforma ideale per ufficializzare la notizia. Terrence Ross, già vincitore dello Slam Dunk Contest all’All-Star Game NBA, ha optato per il proprio podcast, con un breve intervento sul tema:

“Comincio a vedere quanto mi piace stare a casa in veste di papà. Quando guardo le partite il primo pensiero non è “Cavoli, quanto mi manca tutto questo’, ma qualcosa del tipo ‘Ok, Boston gioca contro New York. Penso che ora, specialmente dopo che è passato un po’ di tempo, sia il momento di chiudere.”

In 11 stagioni NBA Terrence Ross ha avuto più di un highlight, specialmente in maglia Raptors, la squadra che lo scelse con l’ottava pick assoluta al Draft. Nel 2013, come detto, vinse la Gara delle Schiacciate, come solo Vince Carter prima di lui a Toronto. È legato a Vincredible anche da un altro dato: nel 2014, autore di 51 punti contro i Clippers, pareggiò l’allora record di franchigia detenuto proprio da Carter.

