NBA, Marcus Smart striglia i compagni durante un time-out: “Siamo imbarazzanti”

I Memphis Grizzlies sono reduci dalla sconfitta per 119-97 contro i Minnesota Timberwolves. Per la franchigia del Tennessee si tratta della quarta sconfitta consecutiva. Questo insuccesso non fa altro che confermare l’inizio di stagione estremamente negativo che la squadra sta attraversando. Basti pensare che Memphis è l’unica squadra dell’intera lega a non aver vinto ancora una singola partita casalinga.

Durante il corso del match con i T-Wolves, i quali sono la vera e propria rivelazione di questa prima fase di NBA, il neo-acquisto Marcus Smart ha alzato la voce con i propri compagni durante un time-out. Infatti, durante il corso dell’ultimo quarto di gioco, il giocatore si è così rivolto alla panchina:

“Siamo davvero imbarazzanti. Tutto questo è imbarazzante. Dobbiamo darci una svegliata, non possiamo più continuare così.”

All’uscita dal time-out i Grizzlies, galvanizzati dalle parole di Smart, hanno provato a reagire piazzando un parziale da 12 punti. Tuttavia, lo sforzo non è bastato, in quanto Minnesota ha ripreso prontamente il controllo della situazione, vanificando rapidamente ogni tentativo di rimonta.

L’ex giocatore dei Boston Celtics, arrivato a Memphis nel corso dell’ultimo mercato, ha provato a stimolare i compagni, nonostante la sua assenza dal parquet di gioco a causa di un infortunio. Al termine del match, coach Taylor Jenkins ha commentato in questo modo l’episodio:

“Non so esattamente cosa sia stato detto, ma apprezzo la voglia di reagire. Abbiamo bisogno di grinta e sono contento che Marcus la stia portando.”

Staremo a vedere se i Grizzlies riusciranno a riprendersi nella prossima partita in programma contro gli Utah Jazz nella notte tra mercoledì e giovedì.

