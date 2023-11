NBA, Devin Booker trascina Phoenix alla vittoria al Madison Square Garden (quasi) a fil di sirena!

I Phoenix Suns hanno ritrovato la loro velocità di crociera da qualche giorno, e anche l’assenza di Kevin Durant – unita a quella più lunga di Bradley Beal – non ha messo a repentaglio la serie di vittorie consecutive dei Phoenix in quel di New York. Sul parquet del Madison Square Garden, i compagni di un super Devin Booker (28 punti e 11 assist) hanno infatti ottenuto il loro 7° successo di fila. “In due fasi”, perché i Suns prima erano avanti di 15 punti nel primo tempo, per poi farsi progressivamente rimontare nel al rientro dagli spogliatoi.

Alla fine, l’esito è stato a favore della compagine dell’Arizona quando “Book” ha messo a tacere il MSG con un tiro da 3 punti a pochissimi istanti dal termine del match. Autore di una prestazione davvero importante (35 punti, 8 rimbalzi, 6 assist e 3 palle rubate), Jalen Brunson aveva dapprima pareggiato con un tiro dalla media distanza, per poi assistere impotente all’ultima pugnalata della superstar dei Suns. Dopo un ultimo timeout, il leader dei Knicks ha tentato – invano – l’ultima disperata preghiera.

