NBA, Jokic impressionato da Wembanyama: “Cambierà il gioco, senza dubbio”

Nikola Jokic è rimasto oggettivamente impressionato dalle lunghe leve di Victor Wembanyama, insieme ad una mobilità da playmaker anche sui campi NBA. Nel match vinto dai Denver Nuggets contro San Antonio, il due volte MVP ha avuto solo belle parole sul suo pari-ruolo di nazionalità francese. Questo il commento di Jokic a riguardo:

“Ha solamente 19 anni ma non ha paura e non si stanca, gioca sempre duro. Non dà le cose per scontate. Commette degli errori, che è normale, e tutto l’interesse attorno a lui non lo aiuta, ma ci si abituerà. Cambierà il gioco al 100%, lo sta già facendo. In difesa può marcare chiunque dall’1 al 5. Penso che per lui sia una buona cosa imparare tutto il possibile e avere esperienza di ogni situazione. Sono sicuro che per lui sia difficile inseguire gli avversari in giro per il campo, visto che in Francia probabilmente giocava solo da centro.”