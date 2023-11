NBA, distorsione alla caviglia destra per LaMelo Ball

Nel corso della notte si sono affrontati gli Charlotte Hornets e gli Orlando Magic. A prevalere sono stati quest’ultimi con il punteggio di 130-117. Per Orlando prosegue il momento d’oro, grazie alla settima vittoria consecutiva che consolida il secondo posto ad Est. Ben diversa è la situazione per gli Hornets.

Per la franchigia si tratta infatti della decima sconfitta nelle prime quindici partite, il che comporta la dodicesima posizione nella Eastern Conference. Tuttavia, questa non è la sola notizia negativa della serata. Infatti LaMelo Ball è uscito dal campo dopo solo quindici minuti giocati a causa di una distorsione alla caviglia destra a seguito di un contatto con Paolo Banchero.

Dopo aver appoggiato il piede in malo modo, il giocatore è stato aiutato dallo staff a rientrare negli spogliatoi. Nel corso delle prossime ore si avranno degli aggiornamenti più specifici in merito all’entità dell’infortunio. Purtroppo, anche durante la scorsa stagione LaMelo è stato costretto a saltare 19 partite per una distorsione simile.

Questa si tratta di una pessima notizia per gli Hornets, in quanto Ball è uno dei leader della squadra. A conferma di ciò, nel corso di queste prime partite stagionali stava viaggiando a medie di 24.7 punti, 5.5 rimbalzi e 8.2 assist per partita. Dobbiamo solo attendere le prossime ore per avere maggiore certezza in merito alle sue condizioni.

