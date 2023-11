NBA, Draymond Green out contro i Denver Nuggets

Il match più atteso della notte è sicuramente quello che mette di fronte i Golden State Warriors contro i Denver Nuggets, campioni NBA in carica. Entrambe le squadre hanno avuto un inizio di stagione più che positivo: la franchigia del Colorado guida la Western Conference con un record di 7-1, mentre i californiani seguono con un 6-2.

Tuttavia, la partita vedrà l’assenza di Draymond Green, il quale non potrà far valere la sua esperienza difensiva contro Nikola Jokic. Posto inizialmente in dubbio per la partita a causa di problemi personali, nel pomeriggio è arrivata l’ufficialità.

🚨 Draymond Green will NOT be available for the Warriors-Nuggets matchup tonight due to personal reasons. (via @BrettSiegelNBA) pic.twitter.com/GyWRSdB7NH — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 8, 2023

Dopo aver saltato le prime due partite stagionali a causa di un problema alla caviglia, il quattro volte campione NBA ha mantenuto medie di 10.3 punti, 6.7 assist e 5.0 rimbalzi a partita, con una percentuale del 42.9 dalla linea da tre. Per gli Warriors si tratta di una pessima notizia, in quanto l’esperienza difensiva del numero 23 avrebbe fatto comodo contro il talento offensivo e i mille assi nella manica di Jokic.

A seguito della sua assenza, maggior spazio verrà dato sicuramente a Jonathan Kuminga e ad Andrew Wiggins. Proprio quest’ultimo avrà una grande occasione per riscattare un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Green dovrebbe tornare disponibile il prossimo sabato durante il match casalingo degli Warriors contro i Cleveland Cavaliers.

Leggi anche:

NBA, Zion Williamson non scenderà in campo contro i Timberwolves

I Lakers protestano con la NBA: pochi fischi per LeBron James

NBA, ecco chi sono i migliori under 25 secondo ESPN