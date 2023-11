NBA, ecco chi sono i migliori under 25 secondo ESPN

Nell’era in cui LeBron ha 38, quasi 39, anni. In cui Curry, Durant e tutte le grandi stelle del decennio passato e di questo sono sempre più vicine al ritiro. Almeno anagraficamente. Sembra naturale, per uno sport e un business miliardario come la NBA, chiedersi chi saranno quei giocatori che si assumeranno sulle loro spalle il peso e l’immagine dell’intera lega. Di giovani talenti negli ultimi anni ne sono arrivati a bizzeffe.

Gli addetti ai lavori di ESPN Tim Bontemps, Bobby Marks, Kevin Pelton e Andre Snellings hanno deciso di stilare una classifica dei migliori 25 giocatori con meno di 25 anni. Insomma, “il futuro della lega”. Una classifica che tiene conto dell’età (ovviamente), dei successi già raccolti ma soprattutto del potenziale futuro che queste piccole stelle hanno già lasciato intravedere. Possiamo già immaginarne alcuni di nomi: Doncic, Morant, Wembanyama. O punti interrogativi: dopo solo 120 partite giocate in quattro anni nella NBA, ci sarà posto anche per Zion? Vediamo.

I migliori giovani della NBA

N° Nome e Cognome Squadra Età Statistiche della stagione 23/24 1 Luka Doncic Dallas Mavericks 24 anni e 252 giorni 32.0 PPG | 10.7 RPG | 9.3 APG 2 Anthony Edwards Minnesota Timberwolves 22 anni e 94 giorni 26.2 PPG | 6.2 RPG | 53.6 3P% 3 Victor Wembanyama San Antonio Spurs 19 anni e 307 giorni 20.5 PPG | 8.2 RPG | 2.7 BPG 4 Tyrese Haliburton Indiana Pacers 23 anni e 251 giorni 24.2 PPG | 12.4 APG | 4.0 RPG 5 Ja Morant Memphis Grizzles 24 ann e 89 giorni Nessuna (sospeso per 25 gare) 6 Cade Cunningham Detroit Pistons 22 anni e 43 giorni 23.1 PPG | 7.3 APG | 3.0 RPG 7 Zion Williamson New Orleans Pelicans 23 anni e 124 giorni 22.2 PPG | 6.4 RPG | 3.8 APG 8 Darius Garland Cleveland Cavaliers 23 anni e 285 giorni 17.7 PPG | 6.0 APG | 1.7 RPG 9 LaMelo Ball Charlotte Hornets 22 anni e 77 giorni 17.2 PPG | 9.3 APG | 5.2 RPG 10 Jaren Jackson Jr. Memphis Grizzlies 24 anni e 53 giorni 21.6 PPG | 7.6 RPG | 2.3 BPG 11 Tyrese Maxey Philadelphia 76ers 23 anni e 3 giorni 26.2 PPG | 6.6 APG | 47.1 3P% 12 Evan Mobley Cleveland Cavaliers 22 anni e 142 giorni 14.9 PPG | 11.6 RPG | 3.4 APG 13 Chet Holmgren Oklahoma City Thunder 21 anni e 191 giorni 17.2 PPG | 7.3 RPG | 2.3 BPG 14 Paolo Banchero Orlando Magic 20 anni e 360 giorni 17.5 PPG | 6.2 RPG | 5.5 APG 15 Scottie Barnes Toronto Raptors 22 anni e 98 giorni 22.6 PPG | 9.9 RPG | 5.9 APG 16 Franz Wagner Orlando Magic 22 anni e 72 giorni 19.8 PPG | 5.7 RPG | 3.2 APG 17 Jaren Williams Oklahoma City Thunder 22 anni e 207 giorni 16.3 PPG | 4.8 APG | 4.8 RPG 18 Josh Giddey Oklahoma City Thunder 21 anni e 28 giorni 13.5 PPG | 5.8 RPG | 4.3 APG 19 Jalen Green Houston Rockets 21 anni e 271 giorni 17.2 PPG | 4.2 RPG | 2.6 APG 20 Walker Kessler Utah Jazz 22 anni e 104 giorni 7.3 PPG | 6.9 RPG | 1.9 BPG 21 Jalen Duren Detroit Pistons 19 anni e 354 giorni 14.3 PPG | 11.5 RPG | 1.3 BPG 22 Tyler Herro Miami Heat 23 anni e 291 giorni 25.8 PPG | 5.0 APG | 45.1 3P% 23 Scoot Henderson Portland Trail Blazers 19 anni e 277 giorni 8.8 PPG | 4.6 APG | 34.6 FG% 24 Keegan Murray Sacramento Kings 23 anni e 80 giorni 13.0 PPG | 6.2 RPG | 2.2 APG 25 Alperen Sengun Houston Rockets 21 anni e 105 giorni 18.4 PPG | 8.6 RPG | 6.0 APG



Esclusi “di lusso” tra i migliori giovani della NBA: Devin Vassell, Jabari Smith Jr., Trey Murphy III, Nic Claxton, Wendell Carter Jr., RJ Barrett, Brandon Miller, Immanuel Quickley, Shaedon Sharpe.

