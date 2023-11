NBA, Zion Williamson non scenderà in campo contro i Timberwolves

I New Orleans Pelicans si sono resi protagonisti di un ottimo avvio di stagione con quattro vittorie nelle prime cinque partite. Nonostante ciò, nelle ultime due uscite hanno collezionato altrettante sconfitte. Nella notte sono chiamati al riscatto contro i lanciati Minnesota Timberwolves, che grazie al loro record di 4-2 sono una delle sorprese di questo inizio NBA.

Tuttavia, lo dovranno fare senza il proprio leader, nonché miglior giocatore della squadra Zion Williamson. Infatti come riportato dal giornalista di The Athletic Will Guillory, la prima scelta al draft del 2019 non scenderà in campo a causa di un problema personale non ulteriormente specificato.

Per la franchigia della Louisiana si tratta di una pessima notizia, in quanto il centro aveva iniziato la stagione in maniera molto positiva. Le sue medie parlano chiaro: 21.8 punti, 7.0 rimbalzi e 4.7 rimbalzi nelle prime sei partite. A conferma di ciò, durante la sconfitta contro i campioni in carica dei Denver Nuggets ha realizzato 20 punti, conditi da 10 assist e 9 rimbalzi, sfiorando la tripla doppia.

La sua assenza ha colto di sorpresa New Orleans, in quanto durante l’ultima partita contro i Detroit Pistons era rimasto a riposo. Staremo a vedere se il giocatore tornerà protagonista sul parquet di gioco nella prossima partita dei Pelicans in trasferta contro gli Houston Rockets venerdì prossimo.

