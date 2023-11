NBA, brutta tegola per i Nuggets: Jamal Murray out per almeno un mese

Brutta notizia per i Denver Nuggets che dovranno fare a meno di Jamal Murray per almeno un mese. La guardia dei campioni NBA in carica è uscito all’inizio del secondo quarto della gara, poi vinta 123-101, giocata contro i Chicago Bulls senza fare più ritorno in campo.

Secondo ESPN il canadese avrebbe subito uno stiramento al bicipite femorale destro e dovrebbe restare ai box per tutto il mese di novembre prima di essere rivalutato. L’head coach dei Nuggets Michael Malone aveva commentato in questo modo l’infortunio del suo numero 27 prima della partita vinta contro i Pelicans:

“È un tipo di infortunio che preoccupa sempre, perché può farsi sentire a lungo: dovremo essere intelligenti nel gestire il suo ritorno in campo. Non si tratta di un infortunio che si risolve con una o due gare di riposo. Continueremo a confrontarci con i dottori ma immagino si tratti di qualcosa di più lungo di quanto sperassi”.

Malone ha concluso il suo intervento scongiurando il rientro anticipato di Murray per evitare ricadute di ogni tipo:

“Dobbiamo mettere la cosa in prospettiva ed essere sicuri che sia completamente guarito prima di ritrovarlo in campo, perché se si soffre una ricaduta con questo tipo di infortunio, poi finisce per peggiorare, ed è esattamente quello che non vogliamo che succeda”.

Jamal Murray nelle prime sette partite di questa regular season stava viaggiando a medie di 16.3 punti, 2.6 rimbalzi e 7.4 assist guidando, insieme a Nikola Jokić, i Denver Nuggets al primo posto della Western Conference.

