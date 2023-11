I Lakers protestano con la NBA: pochi fischi per LeBron James

I Los Angeles Lakers hanno contattato martedì l’ufficio della lega NBA in merito a “numerose chiamate di fallo mancate” nella sconfitta 108-107 contro i Miami Heat. A riportarlo Dave McMenamin di ESPN. Il principale punto di contestazione dei Lakers è l’arbitraggio nei confronti di LeBron James. La franchigia losangelina avrebbe condiviso diversi filmati che mostrerebbero “chiari contatti illegali da parte di difensori contro James, non fischiati dagli arbitri”.

LeBron James sta tirando una media di 5.7 liberi a partita, minimo storico nelle sue 21 stagioni in NBA. A Miami, lunedì sera, ne ha tirati solo 4. Secondo Second Spectrum, il quattro volte MVP ha subito fallo solo nel 6% dei suoi tiri in questa stagione, l’ottavo dato più basso tra i 34 giocatori che hanno registrato 70 o più tiri nel 2023-24. Numeri che stridono molto se si tiene in considerazione come LeBron sia uno dei giocatori più aggressivi e decisi ad andare al ferro. Rimane allora la domanda: è un nuovo metro arbitrale, che si è adattato a un gioco più dinamico? Oppure effettivamente a LeBron James vengono fischiati meno falli rispetto a suoi colleghi?

The Lakers contacted the NBA league office, expressing concerns about missed foul calls, mainly involving LeBron James, in their 108-107 loss to the Miami Heat on Monday 👀 (via @mcten) Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/QZhBOWOysh — BasketballNews.com (@basketbllnews) November 7, 2023

Lo stesso James, dopo la partita di lunedì, ha commentato l’arbitraggio con queste parole.

“Quello che mi dicono non corrisponde a quello che è successo sul campo. Quando ho tentato la schiacciata contro Thomas Bryant, lui ha chiaramente dato una gomitata, dritta sulla mia faccia. Ho chiesto spiegazioni: uno degli arbitri ha detto che era dritto, con le mani in alto. Due arbitri hanno detto che non l’hanno visto. Non so più cosa dire. Vado da loro [gli arbitri] con rispetto e dico loro cosa sta succedendo nel gioco. Ma continuo ad andare in lunetta solo tre o quattro volte a partita. A volte non ci vado affatto, il che è strano”.

A LeBron ha fatto eco anche coach Darvin Ham, che a Miami ha subito un tecnico proprio per proteste.

“Ho visto Bron tirare quattro tiri liberi. E la quantità di volte che ha attaccato il ferro, ed è stato schiaffeggiato sul braccio chiaramente… Nessun fischio. Non sta simulando, si vede che attacca con forza e lo fermano con le cattive”.

