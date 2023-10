Mercato NBA, gli Utah Jazz garantiscono il contratto a Kris Dunn

Gli Utah Jazz hanno garantito appieno il contratto di Kris Dunn per l’annata NBA 2023-2024. Dopo i due contratti decadali firmati in primavera, il play aveva trovato un accordo pluriennale con la squadra di Salt Lake City, solo parzialmente garantito. La quota restante, pari a 2.58 milioni di dollari, spetta ora di diritto all’ex quinta scelta assoluta del Draft NBA. La notizia viene riportata da Tony Jones di The Athletic. La deadline era fissata tra poche ore, lunedì 23 ottobre.

Da sottolineare il suo impatto nei minuti concessi in preparazione (15.2 punti di media). Proiezione interessante se replicata almeno in parte, durante la regular season.

Leggi anche:

NBA Pacific Division Season Preview 2023-2024: Fab Five

Le maglie di Amar’e Stoudemire e Shawn Marion verranno ritirate da Phoenix

Calendario NBA 2023-2024: i back to back tornano a salire