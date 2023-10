NBA, Joel Embiid vicino a firmare con Skechers

Il brand americano Skechers, specializzato nella produzione di calzature e articoli sportivi, entrerà a breve nel mondo della pallacanestro. E per farlo in grande stile ha deciso di firmare, come volto della nascente divisione basket, l’MVP in carica Joel Embiid. L’accordo non è ancora firmato, ma secondo quanto riportato da The Athletic sarebbe in dirittura d’arrivo.

Un indizio importante è arrivato qualche giorno fa, quando Embiid ha indossato un paio di Skechers durante un allenamento dei Sixers. E il team dell’azienda era presente all’allenamento per effettuare tutti i test sulla scarpa e verificare l’affidabilità. L’accordo con il giocatore è quasi concluso, ma Embiid inizierà a indossare le calzature della Skechers in partita solo quando avrà firmato il contratto di sponsorizzazione.

Embiid è dal 2018 un atleta Under Armour, con cui ha realizzato il modello UA Embiid One. Il brand americano, che ha in Steph Curry il volto di punta per quanto riguarda la pallacanestro, dovrà però rinunciare all’MVP in carica. Il centro dei Sixers non è l’unico giocatore in procinto di firmare con Skechers. Secondo quanto riportato da The Athletic, che si affida a fonti autorevoli del settore delle calzature sportive, anche Julius Randle e Terance Mann sono pronti a firmare un contratto.

Skechers ha investito molto nel marketing e nel settore dello sport negli ultimi anni, firmando contratti con celebrità e sportivi. Dal 2010 appare nelle pubblicità del Super Bowl, dove il volto è spesso Snoop Dogg. Ad agosto 2023 è entrata anche nel mondo del calcio, producendo un modello di scarpe indossate dalla nazionale inglese. Nel calcio i suoi uomini immagine sono l’attaccante inglese Harry Kane e lo spagnolo ex Juventus Alvaro Morata, che presto verranno affiancati da Joel Embiid nella divisione pallacanestro.

