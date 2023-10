NBA, le maglie di Amar’e Stoudemire e Shawn Marion verranno ritirate da Phoenix

Contrariamente a quanto annunciato inizialmente dai Phoenix Suns a fine agosto, le maglie di Amar’e Stoudemire e Shawn Marion non verranno ritirate contemporaneamente, tra una settimana, il 28 ottobre. I Suns hanno comunicato nuove date. Sarà Shawn Marion ad aprire i balli, con una cerimonia prevista per il prossimo 15 dicembre, quando riceveranno in casa i New York Knicks, per il suo numero 31.

Amar’e Stoudemire, dal canto suo, aspetterà ancora qualche settimana, ossia il 2 marzo 2024 (quando Phoenix incontrerà i Rockets), per vedere il suo numero 32 appeso al soffitto del Footprint Center. I due ex compagni di squadra saranno così l’undicesimo e il dodicesimo giocatore ad essere premiati dai Suns.

No. 32 to be retired on 3.2 ☄️

Join us for a special postgame ceremony as we officially induct Amar'e Stoudemire into the Suns Ring of Honor, for his unforgettable legacy in the Valley!

🎟️: https://t.co/dF2zxRuw1m pic.twitter.com/Qpjk6AR2GD

— Phoenix Suns (@Suns) October 19, 2023