NBA, Victor Wembanyama show contro i Golden State Warriors: 19 punti e 5 stoppate

Dopo i duelli contro Oklahoma City, la squadra C di Miami e due confronti contro i Rockets, gli Spurs di Victor Wembanyama hanno disputato il loro primo grande test contro Golden State, imbattuti dall’inizio della preseason NBA. La banda di Gregg Popovich ha raccolto brillantemente la sfida. I suoi giocatori sono passati in vantaggio fin dai primi minuti grazie soprattutto al primo quarto dominante di Victor Wembanamya (12 punti, 3 stoppate) per portarsi poi in vantaggio di 18 punti e avviarsi verso la conseguente vittoria.

Da sottolineare anche la palla a due di inizio partita con gli Warriors che hanno deciso di sacrificare Stephen Curry contro Wembanyama. Ovviamente, il risultato è stato ovvio. Dietro le spalle del francese hanno brillato Jeremy Sochan (7 punti, 11 rimbalzi, 6 assist) e il trio Keldon Johnson – Zach Collins – Devin Vassell (38 punti in totale).

Settimana prossima inizierà ufficialmente la regular season NBA, con la sfida nella notte tra martedì e mercoledì contro i Suns per Golden State, e nella notte tra mercoledì e giovedì contro Dallas per San Antonio.

