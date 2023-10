NBA, altra vittoria per Wembanyama contro Houston e… il tunnel alla “Ginobili”

Dopo essersi riposato lunedì sera contro gli stessi Houston Rockets, Victor Wembanyama è tornato in campo con la canotta degli Spurs per il nuovo derby texano. È stata l’occasione per il francese, in duello diretto con Jabari Smith Jr. (20 punti, 5 rimbalzi), di firmare una nuova prestazione convincente (15 punti, 6 rimbalzi e 2 stoppate in 21 minuti), una settimana prima del suo grande debutto in regular season contro i Mavericks.

Sotto gli occhi attenti di Tony Parker e del pilota di Formula 1 Pierre Gasly, però, non tutto è andato alla perfezione per “Wemby”, il quale ha avuto notevoli difficoltà al tiro durante il primo tempo (0/5 dal campo), ma trovando modi alternativi per andare a referto (7/8 dai tiri liberi). In ogni caso, ha lavorato con e per la squadra, dando anche spettacolo. Ciliegina sulla torta: il suo tunnel nei confronti di Reggie Bullock con il quale ha superato l’avversario e servito immediatamente Charles Bassey, fermato dalla difesa di Houston vicino a canestro. Un gesto definito “alla Ginobili” anche dallo stesso francese:

“Manu viene a trovarci molto spesso durante gli allenamenti. È una mossa efficace e che studiavo da settimane.”

