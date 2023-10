NBA, i Philadelphia 76ers presentano la City Edition per la stagione 2023-2024

Dalla stagione 2017-2018 la Nike e la NBA hanno deciso di introdurre nuove maglie al pacchetto di uniformi delle 30 squadre della lega. Le City Edition. Maglie volte a celebrare gli elementi rappresentativi di ogni franchigia facendo particolare attenzione al rapporto con le città, gli Stati e i propri tifosi. Ed è proprio al rapporto con la propria città che i Philadelphia 76ers hanno dedicato la loro City Edition per la stagione 2023-2024.

Infatti, presentata al Reading Terminal Market di Philadelphia, la nuova uniforme dei Sixers è un omaggio ad uno dei più antichi mercati pubblici degli Stati Uniti d’America.

La divisa è di base di color blu scuro con dettagli rossi ai bordi, sul petto trova spazio il nickname della città “City of Brotherly Love” come per la City Edition della scorsa stagione. I font utilizzati per i numeri ed i nomi dei giocatori sono liberamente ispirate all’insegna del Reading National Market, così come le due frecce che trovano spazio sul fianco della canotta. Le frecce difatti sono il simbolo del mercato cittadino di Philadelphia. La franchigia della Pennsylvania ha presentato la nuova divisa con un comunicato sul proprio sito ufficiale:

“Il Reading Terminal Market – l’ispirazione per la maglia City Edition di questa stagione – è il sito turistico più visitato di Philadelphia e sede di oltre 80 piccole imprese a conduzione familiare. Riconosciuto come punto di riferimento storico nazionale, il mercato è stato un punto fermo come centro culinario diversificato e accogliente all’interno della Città dell’Amore Fraterno per 130 anni, avendo aperto le sue porte per la prima volta nel 1893. La celebrazione del Reading Terminal Market sarà un tema per tutta la prossima stagione, poiché i 76ers sosterranno una serie di piccole imprese locali del mercato cittadino. In ogni gara dei 76ers, la squadra promuoverà una piccola impresa locale sulle sue piattaforme social, dando visibilità all’azienda”.

Come detto la maglia è stata svelata in un evento esclusivo tenuto proprio all’interno del Reading Terminal Market in cui erano presenti Danny Green, Paul Reed, De’Anthony Melton e l’head coach dei Sixers Nick Nurse.

