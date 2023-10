NBA, Zach Collins su Wembanyama: “Mi sento già in sintonia con lui”

L’inizio della stagione NBA 2023-2024 è ormai alle porte. Grande attesa è posta principalmente nei confronti della prima scelta assoluta alla scorso draft, ovvero Victor Wembanyama. Il francese neo giocatore dei San Antonio Spurs ha catalizzato l’attenzione della maggior parte degli appassionati a causa delle incredibili prestazioni messe a segno in Francia.

Era da tempo che una prima scelta assoluta non generava un così alto appeal. Le prestazioni della presason sembrano confermare le aspettative. Infatti il giocatore ha mantenuto una media 21.5 punti, 4.5 rimbalzi e 2.0 assist tirando con il 64.3% dal campo nelle partite fin qui disputate.

Tuttavia, non è il solo giocatore degli Spurs che si sta facendo notare, in quanto il suo collega di reparto Zach Collins ha sorpreso gli addetti ai lavori in questa preseason. A conferma di ciò, nella notte ha realizzato 18 punti raccogliendo 8 rimbalzi nella sconfitta di San Antonio contro gli Houston Rockets per 99-89.

Nel dopo partita gli è stato domandato un suo parere in merito alla sintonia con Wembanyama. Ecco come si è espresso:

“Penso che una nostra coesione possa funzionare. Dobbiamo essere in grado di completarci a vicenda sul campo da gioco. Victor è un giocatore straordinario, sia per il modo in cui attacca il canestro, sia per la sua abilità al tiro. Non è possibile fermarlo o stopparlo in alcun modo. Mi sento già in sintonia con lui e credo che assieme potremo raggiungere obiettivi ambiziosi.”

Dopo alcune stagioni passate in penombra, Collins viene da un’ottima annata con gli Spurs, durante la quale ha messo a segno 11.6 punti per partita, raccogliendo 6.4 rimbalzi con una percentuale da tre del 37.4%. Staremo a vedere se il duo formato con il francese riuscirà a riportare gli Spurs ai playoff.

