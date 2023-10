NBA, Tobias Harris su Tyrese Maxey: “Penso che sia un All-Star”

I Philadelphia 76ers sono reduci dalla vittoria per 127-119 contro i Brooklyn Nets. Nonostante si tratti di preason, vincere contro squadre attrezzata infonde sempre molta fiducia all’interno del team. Tra i protagonisti del match vi sono Tobias Harris, il quale ha messo a segno 18 punti con nove rimbalzi e Tyrese Maxey, che ha totalizzato otto punti.

Sebbene non sia stata la sua miglior prestazione in questa preseason, le aspettative dei tifosi sul suo conto sono molto elevate. A questo proposito, lo stesso Harris si è così espresso nel dopo partita al giornalista di HoopsHype Michael Scotto:

“Ritengo che possa già essere definito come un All-Star. Sono sicuro che dimostrerà a tutti gli appassionati le sue caratteristiche da puro playmaker e non solo. Infatti è anche molto abile al tiro da tre, così come nella penetrazione a canestro. Inoltre, non si esime dall’assumersi responsabilità e prendersi tiri pesanti. La prossima stagione sarà quella del salto di qualità definitivo.”

Durante la scorsa stagione, Maxey ha mantenuto medie di 20.3 punti, 3.5 assist e 2.9 rimbalzi a partita. A seguito dell’intricata vicenda che coinvolge James Harden, il quale ha chiesto una trade (pare essere vicino ai Los Angeles Clippers), Maxey potrebbe godere di un minutaggio più elevato.

Questo potrebbe sicuramente garantirgli una elevata possibilità di diventare per la prima volta All-Star. Staremo a vedere dunque come sarà il suo impatto già a partire dalla prima partita in programma per Sixers il prossimo 26 ottobre contro i Milwaukee Bucks.

