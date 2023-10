NBA, Jeff Van Gundy entra nello staff dei Boston Celtics

Dopo essere stato licenziato da ESPN all’inizio dell’anno come tanti suoi colleghi, Jeff Van Gundy sarebbe pronto a fare il suo ritorno in NBA. Secondo Brian Robb di MassLive, i Boston Celtics hanno ingaggiato Van Gundy come senior consultant per la stagione 2023-24. Il 61enne un’aggiunta di rilievo ed esperienza per uno staff ancora per certi versi ‘acerbo’ come quello di Joe Mazzulla.

New: A team source has confirmed to MassLive that Jeff Van Gundy is now working for the #Celtics as a senior consultant. More on the hire: https://t.co/wrxGzXoWtJ — Brian Robb (@BrianTRobb) October 14, 2023

Van Gundy ha trascorso gli ultimi 16 anni lavorando come telecronista per ESPN. La terminazione del suo contratto con la grande emittente americana è giunta in un periodo di grande crisi per il colosso, costretto a un licenziamento di massa per ridurre i costi. Prima di entrare in ESPN, però, Van Gundy è stato a lungo capoallenatore nella NBA, con un record di 430-318 in 11 stagioni. Ha assunto il ruolo di allenatore dei New York Knicks e ha portato la squadra alle finali NBA del 1999, perse poi contro i San Antonio Spurs. Nel 2003 ha ricoperto il ruolo di capo allenatore degli Houston Rockets, la sua ultima tappa prima di abbandonare l’attività di full time coach nel 2007. Tuttavia, negli ultimi anni Van Gundy è tornato sul parquet in ambito internazionale. Ha ricoperto il ruolo di capo allenatore della squadra di basket maschile statunitense durante il torneo FIBA AmeriCup del 2017. Ma anche di assistente allenatore durante la Coppa del Mondo FIBA del 2019 e le Olimpiadi di Tokyo del 2020.

