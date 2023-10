NBA, chi sono i 10 migliori giocatori della lega? Ecco la classifica di ESPN

Per il tredicesimo anno consecutivo ESPN ha chiesto ai suoi esperti di stilare la classifica dei 100 migliori giocatori della NBA.

Tra la 100esima e l’11esima posizione ci sono già state diverse sorprese tra cui Victor Wembanyama saldamente al 47esimo posto nonostante debba ancora giocare il suo primo minuto in NBA.

In generale, prima di scoprire i 10 migliori giocatori, ricordiamo che la votazione ha risposto alla domanda “Chi sarà il migliore giocatore della prossima stagione?” e per questo motivo la classifica non rispecchia solamente la stagione passata.

10. Anthony Davis

Giocatore dominante come pochi su entrambi i lati del campo. Lo scorso anno ha trascinato i Lakers dai Play-in alle Finali di Conference con 22.6 punti, 14 rimbalzi e 3 stoppate di media in 16 partite. Dopo una partita da 55 punti e 17 rimbalzi ha saltato 20 partite di fila (da metà dicembre a fine gennaio) rendendo minime le speranze dei Lakers di qualificarsi ai Playoff.

Purtroppo la domanda con AD è sempre quella: riuscirà a rimanere in salute per 82 partite?

9. LeBron James

A quasi 39 anni è ancora tra i primi 10 della Lega. Diventerà solamente il sesto giocatore nella storia a giocare la sua 21esima stagione in NBA e farlo a questi livelli è semplicemente incredibile.

I Los Angeles Lakers hanno finalmente costruito una squadra completa e funzionale, riusciranno LeBron e Davis a trascinarli verso la terra promessa?

8. Shai Gilgeous-Alexander

Il playmaker, arrivato in Oklahoma 4 anni fa, ha innalzato il suo livello di anno in anno. Durante l’estate ha preso per mano il Canada, conquistando la prima medaglia nella storia della nazionale nordamericana. Lo scorso anno ha segnato 31.4 punti di media tirando col 51% dal campo, cifre che gli sono valse l’inserimento nel primo quintetto All-NBA.

Il ragazzo è pronto per essere uno dei migliori al mondo e trascinare i Thunder ai Playoff.

7. Kevin Durant

Sarà la prima stagione di KD con i Phoenix Suns visto che lo scorso anno ha giocato solamente poche partite prima di essere eliminato dai Denver Nuggets.

Assieme a Bradley Beal e Devin Booker formerà probabilmente il miglior trio della NBA. Riuscirà a conquistare il primo titolo nella storia della franchigia?

6. Jayson Tatum

Reduce dalla sua miglior stagione in carriera, la superstar dei Celtics vuole appendere il 18esimo banner al TD Garden. Lo scorso anno ha trascinato i suoi nella Gara 7 contro i Sixers terminata con 51 punti (record ogni epoca in una Gara 7), anche se la stagione di Boston è terminata prematuramente contro i Miami Heat.

Quest’anno Jayson dovrà dimostrare una volta per tutte di poter essere il perno di una squadra vincente, brillando quando i riflettori si fanno più intensi e la palla più pesante.

5. Stephen Curry

Wardell Stephen Curry II. Non ha bisogno di presentazioni. Il playmaker che nell’ultimo decennio ha cambiato il modo in cui viene concepito il basket solamente grazie al suo modo di giocare.

Finals MVP nel 2022, Steph è ancora (giustamente) tra i migliori 5 giocatori della NBA secondo gli esperti di ESPN.

4. Luka Doncic

Lo sloveno – a soli 24 anni – è il padrone dei Dallas Mavericks. E’ a tutti gli effetti una tripla doppia che cammina: ha terminato con la scorsa stagione con 32.4 punti, 8.6 rimbalzi e 8 assist di media, mancando l’appuntamento col premio di MVP a causa del pessimo record della sua squadra.

Riuscirà quest’anno a trascinare i Mavs ai Playoff?

3. Joel Embiid

Il centro di origini camerunesi ha finalmente conquistato il titolo di MVP nella scorsa stagione mentre i Sixers si sono nuovamente infranti sullo scoglio del secondo turno di Playoff. Eliminato in Gara 7 dai 51 punti di Jayson Tatum, ci si aspetta di più da un MVP e un giocatore dominante come Joel.

La saga di James Harden mina, e minerà, la stabilità dell’ambiente se non viene scambiato al più presto. Nel frattempo Embiid dovrà dimostrare di poter trascinare i 76ers alla vittoria dopo aver rimosso il post-it con su scritto “MVP” dal frigorifero.

2. Nikola Jokic

Dopo 2 titoli di MVP, nella scorsa stagione è arrivato anche il titolo di Finals MVP per il serbo che ha letteralmente trascinato Denver. Il numero 15 dei Nuggets ha guidato i Playoff NBA in punti, rimbalzi e assist.

Un “centro” così non è mai esistito: 10 triple doppie in 20 partite di Playoff , il tutto tirando col 46% da tre… senza precedenti

1. Giannis Antetokounmpo

Secondo gli esperti è ancora lui il miglior giocatore della Lega. Tuttavia, come specificato da ESPN, lo scarto tra primo e secondo posto è stato il più basso di sempre.

Chiamati a riscattare una stagione deludente – terminata con l’eliminazione in 5 gare contro i Miami Heat – i Bucks di Giannis e Lillard hanno tutte le carte in regola per tornare sul tetto della NBA.

Il numero 34 non ha preso parte alla spedizione della Grecia al Mondiale per prepararsi al meglio in vista di questa stagione che lui stesso ritiene fondamentale per la sua carriera.

Quest’anno sarà lui a portare il peso del globo sulle spalle.

