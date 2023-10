OKC Thunder, coach Daigneault predica calma

Con l’aumentare delle aspettative per questi Oklahoma City Thunder, cresce la difficoltà. Perché l’hype, l’estasi di una piazza, può essere un’arma a doppio taglio. E bisogna saperla gestire, cosa non facile per chi è giovane come OKC. Perché il passo dall’eccitazione al delirio di onnipotenza allo sconforto del non essere all’altezza è davvero breve. In preseason per ora abbiamo avuto due soli assaggi della loro versione 2023-24: una vittoria contro i San Antonio Spurs e una sconfitta di misura contro i Detroit Pistons.

Ma la squadra di Daigneault si è già guadagnata il rispetto che si merita. Come quello del coach dei Pistons Monty Williams al The Oklahoman.

“L’Ovest è pieno di squadre di talento e questa [OKC] squadra è una delle migliori dell’Ovest”.

Parole simili sono quelle di Adrian Wojnarowski, voce autorevolissima di ESPN. L’analista e esperto ha sostenuto in diretta tv che OKC avesse a roster “quattro potnziali All-Star” compreso Chet Holmgren che lui vede come “potenziale candidato all’MVP“. Un po’ più contenuto, ma comunque fiducioso per la stagione che viene, Bill Russell di The Ringer. Nel suo podcast, ha detto:

“Per me [OKC] è quarta a Ovest in questo momento”.

Sebbene i Thunder non possano controllare la narrativa giornalistica e ciò che viene detto su di loro, possono di certo dir la loro sul modo in cui reagiscono e rispondono alla pressione. E la paura è che i Thunder continuino ad avere i loro alti e bassi, proprio come nella scorsa stagione, quando erano l’ottava testa di serie (40-42) a Ovest. Ma proprio come l’anno scorso, l’allenatore dei Thunder Mark Daigneault trarrà molti insegnamenti utili per i suoi giocatori, sera dopo sera, vittoria o sconfitta.

“Penso che molto si debba al fatto che abbiamo giocatori giovani, ma che crescono con l’esperienza. Non lasciamo una lezione non appresa quando si tratta di cose che possiamo imparare da vittorie, sconfitte, alti e bassi, e questo accelera la curva di crescita”.

E sulla crescente pressione di fare bene, Daigneault ha rassicurato tutti:

“Riconosco ai giocatori un grande merito, perché sono stati in grado di analizzare le emozioni delle partite e della stagione e di capire come migliorare. E di conseguenza siamo migliorati rapidamente”.

