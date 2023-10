NBA, GM Survey: l’annuale sondaggio dei General Manager della lega

Come accade ogni anno dalla stagione 2002-2003, a ridosso dell’inizio della regular season NBA i 30 General Manager della lega sono chiamati a rispondere in forma anonima ad un sondaggio di 50 domande sulla prossima stagione. Il cosiddetto GM Survey. Andiamo a scoprire insieme i risultati ad alcune delle domande più importanti del questionario per la stagione 2023-2024:

Quale squadra vincerà il titolo?

Classifica dei migliori quattro team della Eastern Conference:

Classifica dei migliori quattro team della Western Conference:

Chi vincerà l’MVP?

Quintetto ideale, risultato delle votazioni del migliore giocatore per ogni ruolo

Quale squadra si è mossa meglio durante l’offseason?

Quale nuovo acquisto avrà l’impatto maggiore?

Chi vincerà il Rookie of the Year?

Qual è il miglior giocatore internazionale nella NBA?

Qual è il miglior difensore nella NBA?

Chi è il miglior allenatore della NBA?

Qual è la squadra più divertente da guardare?

A quale giocatore affidereste il tiro della vittoria?

Quale novità richiederà il maggior aggiustamento?

Nelle preferenze dei General Manager su chi alzerà il Larry O’Brien Trophy il prossimo giugno i Golden State Warriors non hanno ricevuto nessun voto. L’head coach dei californiani Steve Kerr ci ha tenuto a commentare il risultato del GM Survey in questo modo:

“Non mi interessa, non cambia niente. Non mi è mai interessato quando credevano che fossimo i favoriti e non mi interessa neanche ora. E’ solamente qualcosa che serve a far divertire i fan. Il sondaggio non ci aiuta e non ci danneggia. Non è sicuramente qualcosa che scriveremo sulla lavagna dello spogliatoio. ‘Nessun GM crede che vinceremo il titolo, cosa ne pensate ragazzi?’ No, non ci interessa minimamente”.