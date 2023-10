NBA, D’Angelo Russell su Austin Reaves: “È un giocatore davvero intelligente”

I Los Angeles Lakers sono reduci dalla vittoria per 129-126 contro i Brooklyn Nets. Da segnalare è stata l’eccellente prestazione di Austin Reaves, il quale ha realizzato 18 punti mettendo a segno quattro triple. Al termine di questa solida performance, il suo compagno di squadra D’Angelo Russell ha elogiato il suo stile di gioco:

“Austin è uno dei giocatori più intelligenti con cui abbia mai condiviso il parquet. In questi ultimi anni è migliorato in maniera esponenziale e sono sicuro che sarà la nostra arma vincente durante la prossima stagione. Inoltre, è una persona molto versatile. Basti pensare al fatto che è anche un ottimo golfista.”

A questo proposito, basti pensare ai video divenuti virali sui social in cui Reaves sfida a golf Stephen Curry. Durante gli scorsi playoff, il giocatore è stato assoluto protagonista della cavalcata che ha spinto i Lakers alle finali della Western Conference. Infatti a mantenuto una media di 17 punti a partita, tirando con il 44% dal campo.

Numeri davvero sorprendenti per un giocatore che non fu nemmeno scelto al Draft NBA 2021. Nonostante ciò, grazie alla sua caparbietà riuscì ad ottenere un two-way contract trasformatosi poi contratto garantito al termine della sua prima stagione. Grazie al suo impatto, i Lakers sono una delle squadre favorite per la vittoria del prossimo titolo. Non ci resta altro che aspettare il loro esordio programmato il prossimo 25 ottobre contro i Denver Nuggets campioni in carica.

