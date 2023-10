NBA, Ben Simmons: “Erano anni che non mi sentivo così in forma”

Manca sempre meno all’inizio della prossima stagione NBA. In attesa delle prime partite, in questi giorni si stanno svolgendo i match della preseason, che offre sempre delle buone indicazioni sullo stato di forma delle squadre e dei giocatori. Da segnalare è la vittoria dei Los Angeles Lakers contro i Brooklyn Nets per 129-126.

Nonostante la sconfitta, per la franchigia della Grande Mela è da segnalare il positivo impatto di Ben Simmons. L’ex giocatore dei Sixers ha infatti messo a segno 10 punti con un 4-6 dal campo e fornito 3 assist in quattordici minuti di permanenza sul parquet di gioco. Al termine della partita, si è così espresso ai microfoni:

“Erano anni che non mi sentivo così in forma. Sono davvero entusiasta, perché finalmente posso contribuire al successo della mia squadra al massimo delle mie potenzialità. Non vedo l’ora che inizi la stagione.”

Simmons ha disputato solamente 42 partite durante la scorsa stagione, a causa di un infortunio subito alla schiena già precedentemente operata. A causa di questo stop, sono venute a mancare l’esplosività e l’aggressività messe in scena durante il suo periodo a Philadelphia. Tuttavia, sembra che il giocatore si sia messo alle spalle i problemi fisici.

A questo proposito, coach Jacque Vaughn ha espresso le proprie considerazioni in merito al suo playmaker:

“Sono molto fiducioso. Il modo con cui ha giocato questa partita e in maniera particolare la circolazione di palla fluida che ha permesso il coinvolgimento di tutti gli altri compagni di squadra sono segnali davvero incoraggianti. Ci aspettiamo molto da lui e sono certo che non ci deluderà.”

Staremo a vedere se Simmons riuscirà a mantenere le aspettative durante la prima partita dei Nets, programmata il prossimo 26 ottobre contro i Cleveland Cavaliers.

Leggi anche:

NBA, Damian Lillard racconta la storia del suo trasferimento a Milwaukee

Mercato NBA, Tyler Herro contro Portland: “Felice del fatto che non mi abbiano voluto, non volevo andarci”

NBA, Wembanyama esordisce in preseason e fa subito 20 punti in 19 minuti contro OKC