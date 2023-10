NBA, prima multa della stagione per Dillon Brooks

Tra i giocatori che si sono mossi in questa offseason c’è anche Dillon Brooks. Brooks ha firmato un sign&trade con Memphis, che lo ha scambiato agli Houston Rockets in una trade a cinque squadre. L’ala canadese, protagonista in estate dei Mondiali, in cui ha vinto il premio di Miglior Difensore e la medaglia di bronzo, vestirà così la maglia della squadra texana nella prossima regular season.

Ha già fatto il suo esordio con gli Houston Rockets, nella sfida di preseason contro i Pacers. L’esordio però è costato caro: dopo cinque minuti gli arbitri lo hanno espulso per un contatto falloso ai danni di Theis. Su un blocco, Brooks ha colpito alle parte intime il lungo tedesco, che è caduto a terra. L’NBA non si è fatta attendere, e ha deciso di sanzionare il comportamento di Brooks con la sua prima multa stagionale. Il giocatore dei Rockets dovrà versare 25 mila dollari per il fallo commesso.

Dillon Brooks has been ejected for this play. pic.twitter.com/9y8wSGpZ8v — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 11, 2023

Brooks non avrà certamente problemi a pagare la sanzione, visto che in estate ha firmato un contratto quadriennale da 86 milioni di dollari. A fine partita si è però lamentato della chiamata arbitrale, che ha ritenuto eccessiva. Secondo lui, la chiamata è stata anche condizionata dalla sua reputazione di giocatore falloso e scorretto:

“Ho provato a passare sul blocco. Potrei averlo colpito sotto la vita. Ma si è alzato subito. Non so, però è strano che ogni volta che succede, mi venga data la colpa. Credo sia per la mia reputazione. Per dare un fallo flagrant 2 in quella situazione, devi essere sicuro che sia stato commesso intenzionalmente. Si tratta di conoscermi come persona. Quell’arbitro, Mitch [Ervin], ha dimostrato di non sapere come sono fatto. Mi ha espulso per quello che si dice su di me”

