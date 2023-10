NBA, Wembanyama sulla scelta di Embiid di giocare con Team USA: “Triste per il Camerun”

Ormai la decisione è presa: Joel Embiid rappresenterà ufficialmente Team USA alle prossime Olimpia 2024 in programma in quel di Parigi. Una scelta un po’ a sorpresa dopo che il lungo di Philadelphia aveva spinto per ottenere il passaporto francese. Ebbene, la scorsa settimana, il centro nativo del Camerun ha scelto gli States, infrangendo il sogno dei tifosi transalpini di poter avere un pacchetto lunghi composto da Gobert, Wembanyama e – appunto – Embiid.

Interrogato sulla questione, Victor Wembanyama non si è detto “deluso” dalla scelta del centro, ma “triste” per il Camerun. Queste le parole a riguardo:

“Io deluso? Per nulla. Se avrò l’opportunità di essere selezionato lotterò al massimo delle mie forze per regalare ai tifosi francesi la medaglia d’oro. Non ho un’opinione sulla scelta di Joel, sono solo triste per il Camerun”.

Leggi Anche:

Preseason NBA, Lakers: Davis commenta l’esordio di Christian Wood

NBA, Chris Paul debutta con i Golden State Warriors in preseason